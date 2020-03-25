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'de hareketli saatler! birlikleri...

Son dakika haberine göre () 'de stratejik öneme sahip noktalardan olan M4 yolundaki devriyesini gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre devriyeye Ruslar katılmadı.

  • Güncel
  • 25.03.2020 17:47
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 17:47
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