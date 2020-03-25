Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'deki M4 yolunda devriye icra etti. Yerel kaynaklar, yapılan devriyeye Rusların katılmadığını ifade etti.
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