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Son dakika: koronavirüs olası tanımına yeni madde eklendi

Son dakika haberi... , olası tanımına "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı olmayan hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak." maddesini ekledi.

  • Güncel
  • 24.03.2020 09:34
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 09:45
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Vaka tanımına yeni madde eklendi

Türkiye koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor. Testleri hızlandıran , yeni kararlar da alıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hastalığın si olarak yeni bir madde eklendi. Buna göre; koronavirüs olası tanımına Bakanlık tarafından, "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı OLMAYAN hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak." maddesi eklendi.

BİLİM KURULU 6.5 SAAT TOPLANTI YAPTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu dün Sağlık Bakanlığı binasında toplandı. 13.30'da başlayan toplantı tam 6.5 saat sürdü. Toplantının ardından 19.45'te açıklama yapıldı. Bakan Koca, yeni tavsiyeleri duyurdu. Koca, 'Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin' derken, yaşlılara da, 'Bir defalığına bizim öğüdümüzü kabul görün' dedi.


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