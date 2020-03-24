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Son dakika: ten ölenlerin sayısı açıklandı! Korkutan tablo!

Son dakika haberleri... Kasım ayında ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip ten ölenlerin sayısı giderek artıyor. Ölümcül koronavirüs Çin’den sonra en çok ’yı etkiledi. İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin’i aşarak, 6 bin 77 oldu. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü ‘küresel salgın’ olarak ilan ederken virüsün merkez üssünü Avrupa olarak açıkladı. Gelen son dakika bilgilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bin 500’e yükseldi. Virüsün bulaştığı vaka sayısı ise 382 bin oldu. İşte tüm detaylar…

  • Güncel
  • 24.03.2020 12:20
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.03.2020 12:20
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Koronavirüsten ölenlerin sayısında korkutan tablo!

'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip ün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 382 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 382 bin 19 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 16 bin 565 kişi öldü ve 102 bin 431 kişi iyileşti.

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Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 277, 'da 4, 'da 6 bin 77, 'da 2 bin 311, İran'da 1812, 'da 860, ABD'de 582, İngiltere'de 335, Hollanda'da 213, 'da 123, 'de 120, İsviçre'de 120, Belçika'da 88, Japonya'da 50, Endonezya'da 49, Türkiye'de 37, Brezilya'da 34, İsveç'te 33, Filipinler'de 33, 'da 24, Danimarka'da 24, Portekiz'de 23, Irak'ta 23, 'da 21, 'da 20, Mısır'da 19, Ekvador'da 18, Cezayir'de 17, Yunanistan'da 17, Malezya'da 15, Norveç'te 10, Hindistan'da 10, Lüksemburg'da 8, 'da 8, Polonya'da 8, Macaristan'da 8, Romanya'da 7, İrlanda'da 6, Pakistan'da 6, Panama'da 6, Peru'da 5, Lübnan'da 4, Arjantin'de 4, Fas'ta 4, 4, Tayland'da 4, Meksika'da 4, Arnavutluk'ta 4, Bulgaristan'da 3, Kolombiya'da 3, Ukrayna'da 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 3, Tunus 3, Slovenya'da 3, Bangladeş'te 3, Sırbistan'da 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Bahreyn'de 2, 'da 2, Mauritius 2, Şili'de 2, Gana'da 2, Paraguay'da 2, Kuzey Makedonya'da 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2, Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Karadağ, Guam, Küba, Nijerya, Martinik, Afganistan, Guadeloupe, Azerbaycan, Moldova, Andorra, , Litvanya, Hırvatistan, Rusya, , Çekya, Finlandiya, İzlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Zimbabve, Gambiya ve Sudan'da birer kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARI, BİNDEN FAZLA OLAN ÜLKELER
Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler ABD, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa olurken, "Worldometer"deki vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralanıyor:

"Çin ana karası 81 bin 171, İtalya 63 bin 927, ABD 46 bin 145, İspanya 35 bin 136, Almanya 29 bin 56, İran 23 bin 49, Fransa 19 bin 856, Güney Kore 9 bin 37, İsviçre 8 bin 795, İngiltere 6 bin 650, Hollanda 4 bin 749 , Avusturya 4 bin 477, Belçika 3 bin 743, Norveç 2 bin 625, Avustralya 2 bin 136, Kanada 2 bin 91, Portekiz 2 bin 60, İsveç 2 bin 59, Brezilya 1924, Japonya 1840, Türkiye 1529, Malezya 1518, Danimarka 1460, İsrail 1442, Çekya 1236 ve İrlanda 1125."

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