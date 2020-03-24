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Son dakika: Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu

Son dakika haberine göre, 'ın sınırındaki Kapıköy Kara Hudut Kapısından yolcu giriş çıkışlarının bu gece saat 24.00'ten itibaren geçici durdurulacağı bildirildi.

  • Güncel
  • 24.03.2020 22:26
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 22:26
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Giriş ve çıkışlar 24.00'ten sonra durduruluyor!

'ın sınırındaki Kapıköy Kara Hudut Kapısından yolcu giriş çıkışlarının bu gece saat 24.00'ten itibaren geçici durdurulacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İran'da Covid-19 pandemisinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaştığı, Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu ve ticaret işlemlerinin tamamen durma noktasına geldiği belirtildi.

Bu nedenle Kara Hudut Kapısında görev yapan personelin görev yoğunluğunun azaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında ithalat ve ihracat işlemlerinin artarak devam etmesi göz önüne alındığında Kapıköy Kara Hudut Kapısında görevli personelin Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında daha verimli olacağı ve uluslararası ticaretimize daha çok katkı sağlayacağı değerlendirildiğinden, tüm birimlerdeki personelin ve sağlık çalışanlarının daha etkin istihdamını sağlamak, Van ili genelinde ve Kapıköy Kara Hudut Kapısında kamu sağlığı güvenliğini en üst düzeyde temin etmek için geçici bir tedbir olarak Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu giriş ve çıkışları 24.03.2020 tarih ve saat 24.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulmuştur."

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