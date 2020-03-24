İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakiminde koronavirüs tespit edildiğine ve adliyenin karantina altına alındığına ilişkin haberler gündeme gelmişti.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı yazılı açıklama ile adliyede koronavirüse karşı her türlü tedbirin alındığını kaydetmişti.

KORONA TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Savcılık kaynaklarından öğrenilen bilgilere göre, korona virüs şüphesiyle sağlık kurumuna yönlendirilen ve koronavirüs testi yapılan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli üye hakimin test sonucu negatif çıktı.