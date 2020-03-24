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’ndeki hakimin testi negatif çıktı

Son dakika haberine göre, ’nda görevli olan ve hakkında e yakalandığına ilişkin haberler çıkan hakimin koronavirüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.

  • Güncel
  • 24.03.2020 18:04
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 18:10
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Hakimin 'korona' test sonucu açıklandı

'nda bulunan 17. 'nin hakiminde tespit edildiğine ve adliyenin karantina altına alındığına ilişkin haberler gündeme gelmişti.

TÜM TEDBİRLER ALINDI
Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı yazılı açıklama ile adliyede koronavirüse karşı her türlü tedbirin alındığını kaydetmişti.

KORONA TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Savcılık kaynaklarından öğrenilen bilgilere göre, korona virüs şüphesiyle sağlık kurumuna yönlendirilen ve koronavirüs testi yapılan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli üye hakimin test sonucu negatif çıktı.

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