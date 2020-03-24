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Avustralya'da yaşayan Türkler Coronavirüs'ü sadece 15 dakikada tanıyan kit geliştirdi

Avustralya'da yaşayan Türkler'den müthiş buluş...Promedical adlı Türk şirketi, Coronavirüs (COVID-19) salgınını sadece 15 dakikada tanıyan kit geliştirdi.

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15 dakikada tamam
Avustralya'da yaşayan Türkler'den müthiş buluş...Promedical adlı Türk şirketi, Coronavirüs'ü sadece 15 dakikada tanıyan kit geliştirdi. Testin herkesin kullanabileceği kadar basit olduğunu ve bir damla kan ile bu teşhisin konulabildiğini belirten Promedical şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kol, 'Corona şüphesi olan veya her ihtimale karşı kendilerine virüs bulaşıp, bulaşmadığını belirlemek isteyen kişiler herhangi bir doktor yardımı olmaksızın da bu testi kendi başlarına yapabilirler. Tıpkı şeker hastalarında olduğu gibi, parmaklarından alacakları bir damla kanı geliştirdiğimiz bu kitin üzerine damlatıyorlar ve 15 dakika bekledikten sonra 'Promedical covid 19 tanı kiti'ndeki renk değişikliğine göre hasta olup olmadıklarını anlıyorlar. Tanı ne kadar hızlı konursa, tedavi de o kadar başarılı olur" dedi. Promedical'a AVrupa'dan övgü yağdı.



Promedical Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kol, kiti dünyanın birçok ülkesine göndermeye başladıklarını söyledi.

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