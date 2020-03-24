Dünya Coronavirüs paniğiyle büyük korku içinde. Coronavirüse karşı İsviçre merkezli ilaç üreticisi Roche, önemli açıklama yaptı. Şirket, hastanelerde tedavi görmekte olan ağır Covid- 19 hastaları üzerinde üçüncü faz anti Covid-19 ilaçlarının testlerine 1 Nisan'da başlayacağını açıkladı.
Coronavirüse karşı İsviçre'den umutlandıran açıklama! "1 Nisan itibariyle..."
Dünya Coronavirüs paniğiyle büyük korku içinde. Coronavirüse karşı İsviçre merkezli ilaç üreticisi Roche, önemli açıklama yaptı: 1 Nisan itibariyle aşı hastalar üzerinde test edilecek.
- Güncel
- 24.03.2020
- Gazete
Dünya Coronavirüs paniğiyle büyük korku içinde. Coronavirüse karşı İsviçre merkezli ilaç üreticisi Roche, önemli açıklama yaptı. Şirket, hastanelerde tedavi görmekte olan ağır Covid- 19 hastaları üzerinde üçüncü faz anti Covid-19 ilaçlarının testlerine 1 Nisan'da başlayacağını açıkladı.
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