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AHaber canlı yayın izle: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili son dakika açıklaması yapıyor

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki koronavirüs vakalarıyla ilgili son dakika açıklaması yapıyor. Bakan Koca'nın açıklamaları esnasında canlı yayın ile ilgili araştırmalarda artış yaşanıyor. AHaber canlı yayın izle seçeneğini takvim.com.tr farkıyla izleyebilirsiniz.

  • Güncel
  • 23.03.2020 19:25
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 19:46
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Bakan Koca'dan son dakika açıklaması!

AHaber canlı yayın izle seçeneği şu saatlerde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki koronavirüs vakalarıyla ilgili son dakika açıklaması yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili son gelişmeleri vatandaşlarla paylaşıyor.

AHaber CANLI YAYIN

TOPLANTI 13.30'DA BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı.

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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