AHaber canlı yayın izle: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili son dakika açıklaması yapıyor

AHaber canlı yayın izle seçeneği şu saatlerde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki koronavirüs vakalarıyla ilgili son dakika açıklaması yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili son gelişmeleri vatandaşlarla paylaşıyor.

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TOPLANTI 13.30'DA BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı.

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.