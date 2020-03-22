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 nedir, ne i kullanılır? Dünyaca ünlü ilaç laboratuvarından flaş açıklaması!

nedir, ne i kullanılır? Dünyanın dört bir yanına yayılan yeni tip ü durdurmanın bir ilacı henüz bulunamadı. Koronavirüsü yok edecek ilaç için çalışan dünyaca ünlü ilaç laboratuvarı Sanofi, sıtma ile mücadelede kullanılan Plaquenil ilacının koronavirüste de işe yarayacağını açıkladı. Koronavirüs tedavisinde olumlu etkisi olduğu görülen Plaquenil ilacını test etmek için ulusal bir araştırma başlatılacak. Peki plaquenil 200 mg nedir, ne için kullanılır? İşte tüm detaylar…

  • Güncel
  • 22.03.2020 17:35
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 17:42
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Plaquenil nedir, ne için kullanılır? Fransız ilaç laboratuvarı Sanofi koronavirüs ilaç tedavisi için ilaç bulduğunu açıkladı. Fransa, Çin ve ABD'deki klinik tecrübeler doğrultusunda plaquenil ilacının koronavirüs sebebiyle ortaya çıkan semptomları ortadan kaldırmak konusunda başarı olabileceği iddia edildi.

Fransa'nın dünyaca ünlü ilaç laboratuvarı Sanofi, sıtmayla mücadele için kullanılan Plaquenil ilacının Covid-19 hastalığının tedavisinde başarısını test etmek için ulusal bir araştırma başlatacağını duyurdu.

Özellikle romatolojik hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılan hidroksiklorokinin (ticari ismiyle Plaquenil) Fransa, Çin ve ABD'deki klinik tecrübeler doğrultusunda yeni tip koronavirüs enfeksiyonun tedavisinde etkili olduğu gözlemlendi.

Sanofi'nin Fransa sorumlusu Olivier Bogillot, Plaquenil'in hastaları tedavi etme konusunda "cesaret verici" sonuçlar elde ettiğini vurgulayarak, ilacın tüm etkilerini anlayabilmek için ulusal çapta daha geniş testler yapılacağını açıkladı.

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