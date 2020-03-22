Plaquenil nedir, ne için kullanılır? Fransız ilaç laboratuvarı Sanofi koronavirüs ilaç tedavisi için ilaç bulduğunu açıkladı. Fransa, Çin ve ABD'deki klinik tecrübeler doğrultusunda plaquenil ilacının koronavirüs sebebiyle ortaya çıkan semptomları ortadan kaldırmak konusunda başarı olabileceği iddia edildi.

Fransa'nın dünyaca ünlü ilaç laboratuvarı Sanofi, sıtmayla mücadele için kullanılan Plaquenil ilacının Covid-19 hastalığının tedavisinde başarısını test etmek için ulusal bir araştırma başlatacağını duyurdu.

Özellikle romatolojik hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılan hidroksiklorokinin (ticari ismiyle Plaquenil) Fransa, Çin ve ABD'deki klinik tecrübeler doğrultusunda yeni tip koronavirüs enfeksiyonun tedavisinde etkili olduğu gözlemlendi.

Sanofi'nin Fransa sorumlusu Olivier Bogillot, Plaquenil'in hastaları tedavi etme konusunda "cesaret verici" sonuçlar elde ettiğini vurgulayarak, ilacın tüm etkilerini anlayabilmek için ulusal çapta daha geniş testler yapılacağını açıkladı.