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Son dakika: 'dan sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri () Hatay- sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi. Askeri araçlar ve komandoların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

  • Güncel
  • 21.03.2020 11:41
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 11:44
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Haberler Güncel Son dakika: TSK'dan sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı
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