Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen obüs, tank ve komandoların bulunduğu yaklaşık 60 araçlık askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.