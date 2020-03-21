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: Bakanlık açıkladı: Toplu törenlerine ara!

haberi... nca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, toplu törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.

  • Güncel
  • 21.03.2020 10:59
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 11:04
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81 ile talimat! O uygulamaya ara veriliyor

, 81 İl Valiliğini, "Asker Uğurlaması" konusunda uyardı.

Bakanlık, Valiliklere gönderdiği yazıyla vatandaşların toplu olarak katıldığı törenlerinin Koronavirüs salgın riskini artıracağı için, bu faaliyetlerin, geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulmasını istedi.

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