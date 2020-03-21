Miraç kandili zikirleri ve özel duaları ile bu mübarek geceyi en hayırlı şekilde geçirebilirsiniz. Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği bu gece her yıl ülkemizde camilerde özel olarak geçiriliyordu. Ancak bu sene korona virüs salgını nedeniyle Diyanet tarafından yapılan açıklamada camilerin kapalı olacağı söylenmiştir. Camilerde yapabileceğiniz dua ve zikirleri evinizde de yapabilirsiniz. Tüm gecenizi en kıymetli şekilde geçirebilirsiniz. Bu özel gecede pek çok dua kabul görmektedir. Müslümanlar bu özel geceyi bol bol dua ederek geçirmektedir. Peygamber Efendimiz (SAV) bu mübarek gecede Allah'ın hiçbir kulunun ulaşmadığı manevi alemlere varmıştır.

Miraç hadisesi Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm suresinde anlatılmaktadır. Miraç gecesinde Allah'ın emriyle Peygamber Efendimiz (sav) Kâbe–i Muazzama'nın Hatîm mevkiinde yatarken, Cebrail gelip mübarek göğüslerini yardı, kalbini zemzem suyu ile yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup eski hâline koydu. Sonra beyaz bir binek Burak ile (normalde bir aylık mesafedeki) Mescid–i Aksa'ya uçtular. Orada bütün peygamberlerin ruhlarına imam olup namaz kıldırdı. Bu, onların şeriatlerinin asıllarına mutlak varis olduğunu ifade ediyordu. Bir de kendisine su, şarap ve süt takdim edildi. Hazreti Muhammed sütü içti. Bu ümmetinin doğru yola iletildiğini ifade ediyordu. Ardından yüceliklere yükseltici bir mirac (manevî asansör) ile göklere çıkartılıp yedi kat semaları bir bir dolaştırılmıştır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(sav) 1. kat semada; Hz. Adem'le, 2. kat'ta Hz. İsa ve Hz. Yahya, 3. kat'ta Hz. Yusuf, 4. kat'ta Hz. İdris, 5. kat'ta Hz. Harun, 6. kat'ta Hz. Musa, 7. kat'ta Hz. İbrahim ile görüştü.

Melekleri, Cennet ve Cehennem'e kadar bütünüyle ahiret hayatını müşahede etti. Miraç gecesi bütün mülk ve melekût âlemlerini dolaştı. Cebrail Hz Muhammed (sav)'i daha da yükseklere çıkardı, öyle bir fezaya vardılar ki kaderleri yazan kalemlerin cızırtıları duyuluyordu. Nihayet varlıklar âleminin son sınırı olan Sidretü'l–Müntehâ'ya ulaştılar. Cebrail:

-"İşte burası Sidretü'l–Müntehâ'dır. Ben buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam, yanarım" dedi.

Hz. Muhammed(sav) 'e Sidre'de dört kutsal nehir ve her gün yetmiş bin meleğin ziyaret ettiği Beyt–i Ma'mûr gösterildi. Sonra kendisine şarap, süt ve bal dolu üç bardak sunuldu. O, yine sütü tercih etti.

Hz Muhammed (sav) o gece şehitlerin ve muttakilerin cenneti olan Cennetü'l–Me'vâ'yı temaşa etti. Cebrail'i geride bırakan Hz. Muhammed, burada Refref'e binerek Arş–ı A'lâ'ya geçti ve Kâb–ı Kavseyn olarak belirtilen "imkân dairesinin bitiş, vücûb dairesinin başlama sınırına" ulaştı. Huzûr–u Kibriya'da Allah'a ok yayının iki ucu kadar, hattâ daha fazla yaklaştı. Cemâlullah'ı perdesiz ve vasıtasız olarak onunla zaman ve mekandan menüzzeh konuştu. Daha sonra tekrar Refref'le Sidre'ye geri döndü. Orada Cebrail'i asıl hüviyetiyle –tıpkı ilk defa Hira'da gördüğü şekliyle– gördü. Müteakiben de yine Cebrail ile birlikte göz kırpması kadar kısa bir zaman parçasında dünyaya döndü.

Miraç Kandilinde çekilecek tesbihler

* 100 defa, "Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim"

* 10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül kayyum"

* 10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"

* 10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym"

* 100 defa Tevbe-i istiğfar

* 100 defa Salavat-ı Şerife zikirleri yapmak müstehaktır.

Miraç Gecesinin Önemi Nedir?

Müslümanlar için Kadir Gecesi sonrasında en faziletli gecelerden biri de Miraç Kandilidir. Bu geceyi en güzel şekilde geçirmek her Müslüman için önemlidir. Peygamber Efendimiz (SAV) bu mübarek gecede Allah'ın hiçbir kulunun ulaşmadığı manevi alemlere varmıştır. Miraç; Efendimizin Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya ve oradan Allah'ın huzura yükseldiğini anlatmaktadır. Bu gece de Efendimizin göğe yükselişi olarak bilinmektedir.

Miraç Kandili'ni bir Müslümanın bol bol ibadet ve dua ile geçirmesi büyük sevaptır. Bu gece Peygamber Efendimize (SAV) ve ümmetine 5 rekat namaz farz kılınmaktadır. Kandil akşamında kılacağınız yatsı namazının ardından 12 rekatlık namaz kılabilirsiniz. Aynı zamanda hali hazırda namaz borcu olanlar içinde bu gece namazlarının kazalarını kılmaları buyrulmaktadır. Bu gece namaz kılmanın önemi de oldukça büyüktür. Diyanet tarafından da evde olmamız söylenen bu dönemde Miraç kandili için bol bol namazlarınızın kazasını yapabilirsiniz.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında Miraç Gecesi kılınacak olan namaz için şöyle anlatılır;

"Receb-i Şerîf'in yirmi yedinci gecesine müsadif olan mübarek Leyle-i Mi'rac'da oniki rek'at nafile namaz kılınması müstahsen görülmüştür. Her rek'atda Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sure okuyarak iki rek'atda bir selâm vermeli ve 100 defa;

"Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber." Zikri okunmalıdır. Zikir ardından 100 kez istiğfar edilmeli. İstiğfar ardından Efendimize selam ve salavat gönderilmeli. Tüm bunların ardından kişi kendisi için edeceği dualara başlamalıdır.

Miraç gecesi ibadetleri nelerdir?

* Miraç gecesine özel kılınması gereken 12 rekat namaz vardır. Yatsi namazından sonra kılınması icab eden bu namazı kılmak çok kıymetlidir.

Miraç Gecesi Namazı;

2 rekatta bir selam verilir. Her rekatta 1 Fatiha-i Şerife, 10 İhlas-i Şerif okunur. Namazın ardından 100 defa "Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim" duası okunur. 100 defa istigfar, 100 defa salavat-ı şerife okunur.

* Miraç Kandili'nin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz "Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur" buyurdu.

* Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli

* Peygamber Efendimiz (sav)'e salat-ü selamlar getirmeli

* Kaza, nafile namazlar kılınmalı, bu gece özel namaz kılınmalı

* Tefekkürde bulunulmalı

* Tevbe ve istiğfar edilmeli

* Müminlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Kişi kendine ve diğer mümin kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

* O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

* Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

* Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

* Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Miraç Kandili ile ilgili ayetler

İsrâ Sûresi

"Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-'ı) bir gece, Mescid-i Harâm'dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir."(el-İsrâ, 1)

Necm Sûresi

"İnmekte olan yıldıza[1] and olsun." (en-Necm, 1)

"Sâhibiniz (Muhammed Mustafâ) sapmadı ve bâtıla inanmadı. O, arzûsuna göre de konuşmamaktadır. O'nun konuşması vahiyden başka bir şey değildir. Çünkü (bildirdiklerini)O'na güçlü, kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri (olan Cebrâîl, Rabbinin emri üzere) öğretti. Sonra en yüksek ufukta (Sidretü'l-Müntehâ'da) iken asıl şekliyle istivâ etti (doğruldu)." (en-Necm, 2-7)

"Sonra yaklaştı ve tedellî etti." (en-Necm, 8)

"(Muhammed Mustafâ ile Rabbinin) araları, iki yay arası kadar, ya da daha yakın oldu." (en-Necm, 9)

"Allâh o anda kuluna vahyini bildirdi." (en-Necm, 10)

"(Muhammed Mustafâ'nın) gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. (Ey inkârcılar!) O'nun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız?" (en-Necm, 11-12)

"And olsun ki (Muhammed Mustafâ), onu (Cebrâîl'i) Sidretü'l-Müntehâ'da bir defâ daha gördü."(en-Necm, 13-14)

"Orada Me'vâ cenneti vardır. O Sidre'yi kaplayan kaplamıştı." (en-Necm, 15-16)