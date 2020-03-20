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Bulgar liderden dikkat çeken koronavirüs önlemi: Meclise böyle geldi

'da meclise giden Volya Partisi lideri Veselin 'nin koronavirüse karşı tedbir almak için maske ve eldivenin yanı sıra vücudunu tamamen kaplayan korucuyu kıyafet giymesi dikkat çekti.

  • Güncel
  • 20.03.2020 19:43
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 19:43
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Dikkat çeken koronavirüs önlemi

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede zirveler ve organizasyonlar iptal olsa da 112 vaka ve 3 ölümün kayıtlara geçtiği 'da meclis oturumları devam ediyor. Oturumda bazı vekiller önlem olarak koruyucu maskeler taksa da sandalyelerin boş kaldığı görüldü.

Mecliste en çok dikkat çeken isim ise Volya (irade) Partisi lideri Veselin oldu.

Yardımcısıyla beraber oturuma gelen Mareshki, vücudunu tepeden tırnağa kaplayan koruyucu bir kıyafet giydi. Küsüye de bu şekilde çıkan Mareshki, meraklı bakışların hedefi oldu.

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