Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüs açıklaması: Asgari düzeyde kalmasına katkı sağlayacaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadelede alınan önlemlerle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Alınan önlemlerin tek tek sıralandığı bir infografik paylaşan Altun, "Koronavirüs'le mücadelede yeni önlemleri hızlı, gereklilik esasına uygun ve dinamik bir şekilde almaya devam ediyoruz.
İnşallah bugün de atmış olduğumuz adımlar virüs etkisinin asgari düzeyde kalmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Alınan önlemlerin tek tek sıralandığı bir infografik paylaşan Altun, "Koronavirüs'le mücadelede yeni önlemleri hızlı, gereklilik esasına uygun ve dinamik bir şekilde almaya devam ediyoruz.
İnşallah bugün de atmış olduğumuz adımlar virüs etkisinin asgari düzeyde kalmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
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