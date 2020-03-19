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Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüs açıklaması: Asgari düzeyde kalmasına katkı sağlayacaktır

Son dakika haberine göre İletişim Başkanı , koronavirüsle mücadelede alınan önlemlerle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun alınan önlemleri anlatan bir infografik paylaşarak, "İnşallah bugün de atmış olduğumuz adımlar virüs etkisinin asgari düzeyde kalmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

  • Güncel
  • 19.03.2020 18:58
  •  - 
  • Son Güncelleme: 19.03.2020 18:58
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Altun'dan koronavirüs açıklaması
İletişim Başkanı , koronavirüsle mücadelede alınan önlemlerle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.


Alınan önlemlerin tek tek sıralandığı bir infografik paylaşan Altun, "Koronavirüs'le mücadelede yeni önlemleri hızlı, gereklilik esasına uygun ve dinamik bir şekilde almaya devam ediyoruz.



İnşallah bugün de atmış olduğumuz adımlar virüs etkisinin asgari düzeyde kalmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



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