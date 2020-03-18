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Son dakika: gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi! Bir polis memuru başından yaralandı

Son dakika haberine göre, lara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor. Yunanistan tarafından atılan bir gaz fişeğinin başına isabet ettiği polis memuru hastaneye kaldırıldı.

  • Güncel
  • 18.03.2020 22:08
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 22:08
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Yunanistan sınırı savaş alanına çevirdi!

lara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor.

Yunan sınır güçleri sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombalarıyla saldırıyor. Gazdan etkilenen ve gaz fişeğinin yaraladığı çok sayıda sığınmacıya sahra çadırında müdahale edildi.

TÜRK SINIR KARAKOLUNA DA GAZ BOMBASI DÜŞÜYOR
Yunan sınır güçlerinin attığı gaz bombalarından bazıları Pazarkule Sınır Karakolu'na düşüyor.

Atılan bir gaz fişeğinin başına isabet ettiği bir polis memuru hastaneye kaldırıldı.

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