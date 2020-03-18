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Son dakika: 'da darbeci Hafter'den : 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, 'da darbeci Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a düzenlenen da bir kişi hayatını kaybetti.

  • Güncel
  • 18.03.2020 23:49
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 00:03
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Darbeci Hafter'den roketli saldırı

'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a düzenlediği da bir kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin roket saldırısında Nesrin bin Hamid adında bir kadının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Trablus'un Bab bin Gaşir bölgesine düşen roketin Nesrin bin Hamid yönetimindeki otomobile isabet ettiği, araçtaki kızı ve yeğeninin de yaralandığı aktarıldı.

Başkent Trablus'un güneyinde sabahtan bu yana UMH birlikleri ile Hafter milisleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Akşam saatlerinde Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düşen havan topu mermileri de 3 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

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