İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı esir aldı. Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs vatandaşın korunma önlemleri için kolonyaya yönelmesine sebep oldu. Yüzde 80 etil alkolün bulunduğu ve koronavirüsün bulaşmasını engellediği söylenen kolonya yok sattı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eyüp Sabri Tuncer'in 3. kuşak temsilcisi Engin Tuncer, stok yapılmaması gerektiğini söyleyerek, "Etil alkol ihtiyacımız arttı. Şeker fabrikalarındaki melastan alkol ihtiyacımızı karşılıyoruz. Artan talebe karşı günde 45 ton alkol kullanarak 60 ton kolonya üretiyoruz. Yeterli alkol bulursak 100 ton kolonya da üretme kapasitemiz var" dedi.

Tuncer fiyat artışında bulunulmadığını da belirterek, Başkan Erdoğan'ın kendisini aradığını ve durumdan memnun olduğunu söylediğini aktardı

KİMSE KOLONYA STOKLAMASIN

Öncelikle kimse kolonya stoklamasın, buna gerek yok. İsrafa da gerek yok. Kimse ürün depolamaya da kalkmasın. Kolonya üretmeye biz devam ediyoruz, bizi izleyen firmalar da devam ediyor. Maalesef bu gibi durumlarda her zaman görüldüğü gibi fırsatçılar ortaya çıkıyor. Fiyatları artırıyorlar. Bir anda talep artınca bundan faydalanmak isteyenler oluyor. Biz sektörün öncüsü olarak üretime devam ediyoruz.

ETİL ALKOLÜN FİYATININ ARTMASINA RAĞMEN BİZ ARTIRMADIK

Hürriyet'te yer alan habere göre, 75 cent'ten 2.5 dolara geldi. Biz buna rağmen fiyatımızı artırmadık. Artırmayacağız. Biz böyle yapınca bizi izleyen firmalar da fiyatlarını tuttular. Çünkü biz bu meseleyi milli mesele olarak görüyoruz. Toplum sağlığı her şeyden daha önemli. Biz geçmişi 100 yıla dayanan bir şirketiz, markayız. Kurucumuz dedem. Geçmişimizde yaşanmışlık çok. Ayrıca geçmişimizde pazarlık da yoktur. Kalitemize ve üretim gücümüze güveniyoruz. Türkiye de kendi markalarına güvenmeli.

CUMHURBAŞKANI ARADI

Yaşanan gelişmelerin ardından kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığını söyleyen Engin Tuncer, olayı şöyle anlattı: "Ben kendisiyle bugüne kadar hiç tanışmamıştım. Fiyatlarımızı yükseltmediğimizi kendisi takip etmiş. Ben durumu anlattım. 'Biz bu işi aile olarak 100 yıldır yapıyoruz, biz bugünlerin geçeceğini düşünüyoruz, bu yüzden de elimizden geleni yaparak üreteceğiz, fiyat da yükseltmeyeceğiz.' dedim. Kendisi de memnuniyetle karşıladı. Bunun gerçekten de Milli Güvenlik meselesi olduğunu düşünüyorum. Sağlık bakanlığı'nın açıklamalarına herkes uymalı. Korkuyla da yaşayıp olmayacak gerginlikler içine de girmemeli. Kendimizin, evimizin hijyenine özen gösterirsek bu dönemi sakin geçirirsek en az hasarla atlatırız"