Ruh Sağlığı Derneğinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili salgın hastalık fobisini incelemeye yönelik yaptığı "Korku Salgını Araştırması", bireylerin yüzde 73'ünün elini daha sık yıkama isteği duyduğunu, yüzde 72'sinin öksüren ve hapşıranlardan irkilir hale geldiğini, yüzde 72'sinin ise haberleri takip etme merakının arttığını ortaya koydu. İşte açıklanan son dakika araştırmasının sonuçları ve çarpıcı ayrıntılar;

Ruh sağlığıyla ilgili hususlarda bireysel ve toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayan dernek, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyadaki birçok ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19'un psikolojik etkilerini ortaya koymak için yaptığı "Korku Salgını Araştırması"nın ara sonuçlarını açıkladı.

ÖKSÜREN VE HAPŞIRANLARDAN İRKİLİR HALE GELDİK

Koronavirüs salgını sonrası bireylerin kendilerinde gözlemledikleri değişikliklerin yanı sıra yaş, cinsiyet, öğrenim ve medeni durumu, mesleği, varsa çocuk ve kardeş sayısı, gelir düzeyi, özel sigorta gibi kişisel bilgilerinin sorulduğu araştırmaya farklı yaş gruplarından 1500 kişi katıldı.Ayrıca katılımcılara, "Gündemi hangi mecralardan takip ediyorsunuz?", "Kalıcı kronik hastalığınız var mı?", "Geçici hastalıklara yakalanır mısınız?", "Birinci derece yakınlarınızı hastalık sebebiyle kaybettiniz mi?" soruları da yöneltildi.