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Karantina otobüsünden kaçırılmıştı! Dairesi Müdürü 'nin kızı çıktı!

Yurtdışından gelen vatandaşlar için uygulanan karantina tedbirlerinde şoke eden bir olay yaşandı. 'ten gelen bir kadın hiçbir tedbir alınmadan karantina otobüsünden indirildi özel araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Söz konusu kadın yolcunun Dairesi Müdürü ’nin kızı olduğu ortaya çıktı.

  • Güncel
  • 18.03.2020 12:03
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 12:04
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Karantina otobüsünden kaçırılmıştı! O ismin kızı çıktı!

Türk Hava Yolları ek seferleri ile 'ye dönmek isteyen Avrupa'daki vatandaşlarının ülkemize dönüşü tamamlandı. 'na inen uçaklarda bulunan yolcular özel otobüslerle karantina yurtlarına taşındı.

Türkiye'ye gelen yolcuları taşıyan otobüslerden birinde dün şoke eden görüntüler kaydedildi. 'nın kentinden TK1824 sayılı seferle İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuları taşıyan otobüs polis tarafından durduruldu.

Diğer yolcularla karantinaya alınan , polis eşliğinde otobüsten indirilerek bölgeden götürüldü.

Söz konusu kadın yolcunun Dairesi Müdürü 'nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Sofi, Kanal D canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:
"Kendimizi bu olayların içerisinde bulduk konuşacak durumda da değilim kusura bakmayın. Ne söyleyebilirim ki. Kızım Türkiye'de karantinada. Şu an bizde bekliyoruz. Çocuğum Kıbrıs'a gelmek için uçağa bindi buraya geliyorken sosyal medyada bu olaylar paylaşıldı. Burada mağdur durumda olan biziz. Çünkü biz biletimizi aldık. Aynı şekilde buraya gelip karantinaya girecekti. Ancak sosyal medyada yayılan bu görüntülerden sonra karantinada. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız. Bizim müdahale etme yetkimiz olabilir mi?

Benim kızım Fransa'da master yapıyor.Benim kızım böyle insanlarla tartışacak bir yaradılışta değil.Benim kızım bu tepkilerden dolayı korktu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin getirildiği uçaktan bahsediyoruz. Kızım için bir ayrıcalık yapılması mümkün mü?"

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