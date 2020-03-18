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İletişim Başkanı Altun duyurdu: Başvuru sayısı 15 bini geçti

salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından tüm ülke tek yürek oldu. Yetkililerin yaptığı her açıklamaya itibar eden vatandaşlar, salgınla mücadele kapsamında kendi önlemlerini alırken büyük bir farkındalık örneği sergilemeye başladı. İletişim Başkanı da salgınla mücadele kapsamında 'e gelen başvuru sayısının 15 bini geçtiğini açıkladı.

  • Güncel
  • 18.03.2020 12:13
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 12:37
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İletişim Başkanlığı duyurdu: Sayı 15 bini geçti

Türkiye le mücadele konusunda tüm dünyaya örnek oluyor. Vatandaşlar yetkililerin uyarılarını dikkate alarak kendi önlemlerini alırken, örgütlenerek çevrelerinde de bilinç ortamı oluşturuyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında devletinin de yanında olan binlerce vatandaş, sistemi üzerinden başvuruda bulunarak gönüllü olarak çalışmak istediklerini iletti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı , "Koronavirüsle mücadele bağlamında CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır." dedi.

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