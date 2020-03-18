İletişim Başkanı Altun duyurdu: Başvuru sayısı 15 bini geçti

Türkiye koronavirüsle mücadele konusunda tüm dünyaya örnek oluyor. Vatandaşlar yetkililerin uyarılarını dikkate alarak kendi önlemlerini alırken, örgütlenerek çevrelerinde de bilinç ortamı oluşturuyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında devletinin de yanında olan binlerce vatandaş, CİMER sistemi üzerinden başvuruda bulunarak gönüllü olarak çalışmak istediklerini iletti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Koronavirüsle mücadele bağlamında CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır." dedi.