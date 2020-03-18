Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklama

Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Ülkemizde de görülen virüse karşı üst düzey tedbirler alındı ve alınmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.

Twitter üzerinden infografik bir paylaşımda bulunan Altun,18 Mart tarihinde koronavirüsle mücadele kapsamında atılan adımlara ilişkin bilgi verdi.

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Başta Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi olmak üzere, Koronavirüs ile mücadelede vatandaşlarımızı birçok alanda rahatlatacak tedbirleri almaya devam ediyoruz. İşte bugün attığımız adımlardan bazıları:"