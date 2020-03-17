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Son dakika: elebaşlarının korumalığını yapan teröristlerden biri tutuklandı

Son dakika haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda / elebaşları ve başta olmak üzere sözde üst düzey yöneticilerinin koruma görevlerinde bulunan 2 teröristten biri tutuklandı.

  • Güncel
  • 17.03.2020 10:11
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 10:15
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Koruması tutuklandı!
Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Türkiye-İran sınırından kaçak yollarla geçiş yapan ve '/ terör örgütü mensubu' olduğu tespit edilen biri kadın olmak üzere 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu, 9 Mart 2020 günü icra edilen fiziki takip neticesinde yakalandığı bildirilmişti.



PKK/KCK terör örgütüne 1996 ve 1999 yılında katıldıklarını beyan eden teröristler, PKK/KCK terör örgütünde oldukları süre içerisinde zaman zaman ve başta olmak üzere sözde üst düzey yöneticilerinin koruma görevlerinde bulunduklarını da beyan etmişlerdi. PKK/KCK terör örgütünün panik içerisinde olduğunu da beyan eden teröristlerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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