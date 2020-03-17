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Son dakika: : 2 /’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli , bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 /’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • Güncel
  • 17.03.2020 10:19
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 10:19
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MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 /'li terörist, tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

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