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: Başsavcılığından "cezaevinden " iddiasına yalanlama

haberi... Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Edirne Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlülerin salgını nedeniyle karantinaya alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

  • Güncel
  • 17.03.2020 17:12
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 17:15
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Başsavcılıktan cezaevinden koronavirüs iddiasına yalanlama

Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan, Edirne Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlülerin Covid-19 salgını dolayısıyla karantinaya alındığı yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

COVİD-19 ŞÜPHESİ BULUNAN...
"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'müzün talimatı gereği, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde bulunan tüm ceza infaz kurumlarında da Covid- 19 salgını kapsamında gerekli olan tüm tedbirler en üst düzeyde alınmıştır. Ceza infaz kurumlarımızda Covid-19 şüphesi bulunan ya da bu nedenle karantinaya alınan hükümlümüz/tutuklumuz bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan in ve paylaşımların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

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