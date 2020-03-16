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yandaşı 'dan dikkat çeken çıkışı: Hangi müteahhit arkadaşınıza buradan küçük bir avanta çıkardınız?

Hükümet karşıtı haberleriyle bilinen ve haberlerinde 'ye toz kondurmayan gazeteci , bugünkü köşe yazısında 'nin bir icraatına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Etiler Akmerkez önündeki caddeye boydan boya yapılan demir korkuluklara dikkat çeken Ataklı, "Hangi müteahhit arkadaşınıza buradan küçük bir avanta çıkardınız?" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 16.03.2020 11:20
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 11:20
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CHP yandaşı yazardan dikkat çeken İBB çıkışı
yandaşı haberleriyle bilinen gazeteci , bugünkü köşe yazısında 'nin bir icraatı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İstanbul'un en hareketli noktalarından olan, Etiler Akmerkez önündeki caddeye boydan boya yapılan demir korkulukları kaleme alan Ataklı, 750 metreden fazla bir bölümü araya hiç yaya geçidi yapmadan demir korkuluklarla kapamanın "mantıksızlığına" dikkat çekti.

"KİBİR İBB'Yİ SARMIŞ"
Ataklı'nın daha önce de dikkat çektiği icraate İBB'den yanıt geldi. İBB, Ataklı'ya "Sayın Can Ataklı; Korkusuz Gazetesi'nde 11 Mart 2020 tarihinde 'Koca caddeyi hangi akla hizmet demir bariyerlerle kapattınız?' başlığıyla yayınlanan yazınızla ilgili aşağıdaki bilgileri paylaşmak isteriz.

üzerinde bulunan metro çıkışından gelen yolcuların, yaklaşık 100 metre mesafedeki sinyalize yaya geçidini kullanmadıkları ve tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçtikleri tespit edilmiştir.

Beşiktaş Belediyesi, bu tehlikeli durumun ortadan kalması için İBB'ye talepte bulunmuştur. Yapılan incelemede, gerek metro çıkışı, gerekse otobüs duraklarının her iki yanında tehlike oluşturan geçişi engellemek için yola yaya korkuluğu konulmuştur." şeklinde yanıt verdi.

İBB'nin yanıtından memnun kalmayan Ataklı, belediyeyi "kibir sardığını" belirterek "Kendini herkesten üstte görme alışkanlığı ile ya hiç cevap vermeme ya da karşısındakine aptal muamelesi yaparak güya cevap vermiş gibi görünme alışkanlığı kimseyi bir yere götürmez. Yazımda otobüsten veya metrodan çıkan birinin karşıya geçemediğini yazıyorum. Ayrıca o yol Akmerkez yapıldığından yani 35 yıldan beri öyleydi. Muhtemelen okuldan çıkan çocukların veya diğer yayaların karşıdan karşıya geçmek isterken geniş bir alana yayılmaları tehlike saçıyordu. Ama bunun çaresi tüm yolu geçilmez hale getirmek değildir herhalde." ifadelerini kullandı.

HANGİ MÜTEAHHİDE AVANTA ÇIKARDINIZ?
Yapılan icraatin mantıksızlığına değinen Ataklı, "O halde daha sert sorayım; Hangi müteahhit arkadaşınıza buradan küçük bir avanta çıkardınız?" ifadeleriyle İBB'nin bulaşmış olabileceği olası bir yolsuzluğa dikkat çekti.

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