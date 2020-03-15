Bugünkü
Takvim

Son dakika: Bakan Koca 'deki yeni koronavirüs vakalarını açıkladı

Son dakika haberi! 'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." dedi.

  • Güncel
  • 15.03.2020 23:59
  •  - 
  • Son Güncelleme: 16.03.2020 00:05
ABONE OL
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısı yükseldi
'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." dedi.


Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Bakan Koca Türkiye'deki yeni koronavirüs vakalarını açıkladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri