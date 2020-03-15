Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, "Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." dedi.
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