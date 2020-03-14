Bilim kurulu üyesinden A Haber'e özel açıklamalar: Havalar ısındıkça koronavirüsün etkisi azalacak mı?

A Haber'in Haftanın Röportajı köşesinin bu haftaki konuğu Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk oldu. Prof Dr. Öztürk, koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜM KURUMLARLA TEDBİRLER ALINDI"

Birçok soruyu A Haber ekranlarında cevaplayan Öztürk, "Hiçbir şekilde paniğe kapılmayacağız" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Daha önce de bu tür pandemiler yaşandı. Düşmememiz gereken en önemli yanlış; paniğe kapılmamalıyız. Hiçbir koşulda paniğe kapılmayacağız. Ülkemiz tüm kurumlarıyla bu hastalığa karşı alınması gereken tedbirleri aldı. Vakanın bulunduğu kişi ve çevresi uygun şekilde izolasyonda." ifadelerini kullandı.



KORONAVİRÜS GRİPTEN NASIL AYRILIR?

Soğuk algınlığı, grip ve koronavirüsü anlatan Prof Dr. Öztürk, "Soğuk algınlığı diyerek tabir ettiğimiz hastalıkların yaygın olduğu dönemdeyiz. Soğuk algınlığının salgın dönemlerinde 3'de 1 nedeni de koronavirüslerdir. Baktığımızda belirtileri soğuk algınlığı yerine gribe benziyor. Buradaki yaygın kas ağrısı griptekinden biraz daha az oluyor. Burun akıntısı nezle hali hapşırma dediğimiz durum ise çok az vakada. Kovid-19'da burun akıntısı asla olmaz demiyor ama daha az olur. Belirtiler soğuk algınlığına değil daha çok gribe benziyor." şeklinde konuştu.

KİMLER MASKE TAKMALI?

A Haber'e önemli açıklamalarda bulunan Öztürk, maske takımının yanlış ilerlediğini söyledi.

Kimlerin maske kullanması gerektiğini anlatan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, "Şu anda toplumumuzdaki en büyük yanlışlardan birisi, maske takmaması gereken kişilerin maske takıyor olması. Hastalık şüphesi olan kişi sağlık kurumuna gitme noktasında takıyor. Diğer sağlıklı kişiler takıyor mu, hayır. Çünkü her hangi bir faydası olmuyor. Şüpheli bir teması olup hastalık geçtiğini düşünen hastaneye gitmeye çalışan kişi takacak. Hastanede zaten bu kişiye bakılırken maske takmaya devam edecek. Bu hastalara yakın hizmet veren 1-2 metreden daha fazla yaklaşan sağlık personeli de tıbbi maske takacak. Özel hizmet veren personel de N-95 takacak. Bu çerçeve dışında maske kullanımının hiçbir yararı asla yoktur." dedi.

SICAKLAR ARTTIKÇA KORONAVİRÜS KAYBOLACAK MI?

Prof Dr. sözlerini şöyle noktaladı;

"Çin'den güzel bir çalışma geldi. İlk görüldüğü Wuhan'daki verilere bakıldığına, hava koşulları incelendiğinde hava sıcaklığının artmasıyla azalması ihtimalini ortaya koyan bir yayın oldu. Koronavirüslerin geneli ile ilgili ağırlıklı olarak kışın çıkar, yazın gözükmezler denildi. Beklentiler doğrultusunda havaların ısınmasıyla azalacak. Haziran'a doğru çok büyük bir ihtimale sıfıra yakın bir noktaya ulaşmasını bekliyoruz."

