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Başkanı 'tan umreden döneceklere 14 gün uyarısı

'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün 'ye sıçramasının ardından Başkanı , umreden dönen son 5300 kişiyi 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı.

  • Güncel
  • 15.03.2020 06:47
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 06:47
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Diyanet'ten umreden döneceklere 14 gün uyarısı!

Başkanı , umreden dönen son 5300 kişiyi 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak i 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir kul hakkıdır. Lütfen uyalım" dedi.

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