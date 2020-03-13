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hangileri? 2020 MSÜ ertelendi mi? ...

hangileri sorusu gündeme oturdu. 2020 MSÜ ertelendi mi sorusuna sınava girecek binlerce öğrenci yanıt arıyor. Koronavirüsün dünya genelinde etkisini göstermesinin ardından okullar tatil edildi, etkinlikler de iptal edildi. Bu yıl ÖSYM'nin düzenleyeceği onlarca sınava girecek öğrenciler ve aileleri ÖSYM sınavlarının ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. En yakın tarihli sınavlardan birisi olan Milli Savunma Üniversitesi yani na ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki, 2020 ? İşte yanıtı...

  • Güncel
  • 14.03.2020 10:44
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 10:45
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ÖSYM ertelenen sınavlar hangileri? 2020 MSÜ ertelendi mi? MSÜ sınavı...

MSÜ sınavı ertelendi mi? 2020 ÖSYM ertelenen sınavlar hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. 29 Mart'ta yapılması planlanan MSÜ sınavı ertelendi mi sorusu gündeme oturdu. Milli Savunma Üniversitesi'nde okumaya hak kazanacak öğrencilerin belirleneceği MSÜ sınavına binlerce kişinin katılması bekleniyor. Sınava başvurular 7-10 Ocak 2020 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumudur.

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

MSÜ sınavının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Bu açıklama sonrası sosyal medya üzerinde, Haziran ayında yapılması planlanan YKS'nin ertelenebileceği iddiaları dolaşmaya başladı.

Bu konuda ÖSYM'nin resmi bir açıklaması yok. Sınavın iptal edilmesi ya da ertelenmesi için henüz bir karar yapılmadı bir açıklama olmadı. Açıklama alınmaması karar bildirilmemesi, Sınavn normal zamanında yapılacağını gösteriyor.

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