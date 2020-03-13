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Başkan Erdoğan'dan aile kabristanına ziyaret

Başkan , cuma namazı çıkışında anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığındaki kabristanına giderek dua etti. Erdoğan'a mezarlık girişinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

  • Güncel
  • 13.03.2020 15:23
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 15:47
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Başkan Erdoğan'dan aile kabristanına ziyaret

Başkan , Karacaahmet Mezarlığındaki anne ve babasının aile kabristanına gelerek dua etti. Vatandaşlar mezarlık girişinde Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek burada anne ve babasının aile kabristanını ziyaret etti. Başkan Erdoğan mezar başında dua etti. Başkan Erdoğan mezarlığa giriş yaptığı esnada vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

TERMAL KAMERALI ÖNLEM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Başkan Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti. Erdoğan'ın evinin önünde ve camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı görüldü. Başkan Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü. Camide sabah saatlerinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

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