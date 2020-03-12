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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı , İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede başta İdlib olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

  • Güncel
  • 12.03.2020 20:50
  •  - 
  • Son Güncelleme: 12.03.2020 20:50
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Bakan Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı , İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Bakan Akar, İngiliz mevkidaşını Millî 'nda askeri törenle karşıladı. Törenin ardından her iki Bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.




Görüşmede başta İdlib olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Her iki Bakan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) insanlık dramının önlenmesi, akan kanın durması, hudutlarımızın korunması hususundaki kararlılığı vurguladı. Bu kapsamda karşılıklı diyalog ve işbirliğinin önemi üzerinde duruldu.

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