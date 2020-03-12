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Son dakika: Cumhurbaşkanlığından "koronavirüs" genelgesi: Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı durduruldu

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkış iznine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi 'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu.

  • Güncel
  • 13.03.2020 00:23
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 00:23
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