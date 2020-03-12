Bugünkü
Takvim

Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika haberi... , Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde, 5 Mart'ta İdlib konusunda imzalanan ek protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alındı.

  • Güncel
  • 12.03.2020 22:33
  •  - 
  • Son Güncelleme: 12.03.2020 23:05
ABONE OL
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

, Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir." denildi.

MUTABIK KALINAN HUSUSLARA İLİŞKİN GELİŞMELER ELE ALINDI
Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020 tarihinde imzalanan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alındı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri