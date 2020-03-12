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ciğerleri bu hale getiriyor! Röntgen filmleri dehşete düşürdü!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı adeta etkisi altına alan ten ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gelen son dakika haberine göre Radyoloji Topluluğu, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden 44 yaşındaki Çinli bir hastanın röntgen görüntülerini web sitesinde yayınladı. Görüntülerde Koronavirüsün hastaların ciğerlerinde bıraktığı hasar gözler önüne serildi.

  • Güncel
  • 12.03.2020 10:33
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 10:43
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Çin'in Wuhan ketinde ortaya çıkan ve her geçen gün dünyayı etkisi altına alan yeni tip ölümcül koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından açıklama yapan Saplık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları korunma yöntemleri konusunda uyarırken vakanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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