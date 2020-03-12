Çin'in Wuhan ketinde ortaya çıkan ve her geçen gün dünyayı etkisi altına alan yeni tip ölümcül koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından açıklama yapan Saplık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları korunma yöntemleri konusunda uyarırken vakanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
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