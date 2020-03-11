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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına sorusu: Bu haberi gördün mü?

, 'ın () "'ın ları gizli merkezlerde tuttuğu iddiaları"na yer verdiği haberine atıfta bulunarak, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a sığınmacıların durumunu hatırlattı.

  • Güncel
  • 11.03.2020 23:20
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 23:20
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Bu haberi gördün mü?

, Twitter'dan Yunan mevkidaşı Dendias'ı etiketleyerek, 'de "Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri: 'Hayvanlar gibiyiz" başlığıyla yer alan haberi paylaştı ve mevkidaşına "Bu haberi gördün mü?" sorusunu yöneltti.

Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas ise bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında, NYT'deki iddiaları yalanladı.

"YUNANİSTAN'IN SIĞINMACILARI GİZLİ MERKEZLERDE TUTTUĞU" İDDİA EDİLDİ
NYT'deki haberde, Yunanistan'da ların tutulduğu yargısız merkezlere işaret edildi.

Sığınmacılarla yapılan mülakatlara da değinilen haberde, Yunanlıların sığınmacı leri yakalayarak üzerlerindeki elbiseler dahil bütün varlıklarını gasp ettiği, dövdüğü ve hiçbir hukuki işlem yapmadan Türkiye'ye geri gönderdiği belirtildi.

Haberde, NYT'nin yerinde raporlama ve uydu görüntülerinin adli analizi sonucunda Yunanistan'ın kuzeydoğusunda böyle gizli bir merkezin varlığını doğruladığının altı çizildi.

NYT, Yunan hükümetinin "yalan haber" diye reddettiği, 22 yaşındaki Muhammed Yarub'un sınırda Yunan güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu öldürüldüğünü de olay yerindeki video verileri ve adli incelemeler sonucunda teyit ettiklerini kaydetti.

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