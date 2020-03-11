Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan Yunan mevkidaşı Dendias'ı etiketleyerek, NYT'de "Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri: 'Hayvanlar gibiyiz" başlığıyla yer alan haberi paylaştı ve mevkidaşına "Bu haberi gördün mü?" sorusunu yöneltti.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas ise bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında, NYT'deki iddiaları yalanladı.

"YUNANİSTAN'IN SIĞINMACILARI GİZLİ MERKEZLERDE TUTTUĞU" İDDİA EDİLDİ

NYT'deki haberde, Yunanistan'da sığınmacıların tutulduğu yargısız merkezlere işaret edildi.





Sığınmacılarla yapılan mülakatlara da değinilen haberde, Yunanlıların sığınmacı mültecileri yakalayarak üzerlerindeki elbiseler dahil bütün varlıklarını gasp ettiği, dövdüğü ve hiçbir hukuki işlem yapmadan Türkiye'ye geri gönderdiği belirtildi.

Haberde, NYT'nin yerinde raporlama ve uydu görüntülerinin adli analizi sonucunda Yunanistan'ın kuzeydoğusunda böyle gizli bir merkezin varlığını doğruladığının altı çizildi.





NYT, Yunan hükümetinin "yalan haber" diye reddettiği, 22 yaşındaki Muhammed Yarub'un sınırda Yunan güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu öldürüldüğünü de olay yerindeki video verileri ve adli incelemeler sonucunda teyit ettiklerini kaydetti.