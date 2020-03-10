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'ın Midilli adasında koronavirüs (Kovid-19) paniği: Binlerce da tespit edildi

Binlerce nın bulunduğu 'ın Midilli Adası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi. Yetkililer, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşulların bulunduğu Moria kampında hastalıkların daha hızlı yayılabileceği konusunda defalarca uyarılarda bulunmuştu.

  • Güncel
  • 10.03.2020 19:01
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 19:01
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Midilli'de koronavirüs Kovid-19 paniği!

Binlerce nın bulunduğu 'ın Midilli Adası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi. Virüsün adadaki Moria kampına sıçramasından endişe ediliyor.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Midilli'nin Plomari kasabasında bir süpermarkette çalışan 40 yaşındaki bir kadının virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Haberlerde, bir ay önce 'i ziyaret eden kadının Midilli Hastanesinde karantinaya alındığı, iki çocuğunun gittiği okulun tedbir amaçlı kapatıldığı ifade edildi.

ADA'DA BİNLERCE SIĞINMACI BULUNUYOR
Ülkelerindeki savaş ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacıların ilk durağı olan Midilli Adası'ndaki Moria kampında yaklaşık 25 bin sığınmacı bulunuyor.

Yetkililer, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşulların bulunduğu Moria kampında hastalıkların daha hızlı yayılabileceği konusunda defalarca uyarılarda bulunmuştu.

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