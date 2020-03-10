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Son dakika: Başkan Erdoğan, Yargıtay Başkanı ’i kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan , Yargıtay Başkanı ’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

  • Güncel
  • 10.03.2020 18:51
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 19:01
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