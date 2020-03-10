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şehidi Hasan Hüseyin Özdemir’in babasından anlamlı çıkış: 7 çocuğum da vatan için canını feda etmeye hazır

’de katil Esad’ın kalleş saldırısında şehit olan ’in babası Oğlunun cenazesinde Bakan ’un ısrarına rağmen ‘Ayakkabılarım çamurlu’ sözleri ile akıllara kazınmıştı. Oğlunun şehit düşmesi ile ilgili konuşan acılı baba Özdemir, geride biri kız 6'sı erkek 7 çocuğu olduğunu belirterek, vatan için tüm evlatlarının canını feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

  • Güncel
  • 10.03.2020 07:40
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 07:40
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7 çocuğum da vatan için canını feda etmeye hazır

'ın Akdağmadeni İlçesi Arpalık Köyü'nde toprağa verilen şehitlerinden 'in babası (68), oğlunun tabutunun cenaze aracı ile değil omuzlarda tekbirlerle mezarlığa götürülmesini istemişti. Cenaze töreni sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanı , yorgun düşen şehit babasını arabasına davet etmiş ancak şehit babası 'ayakkabılarım çamurlu' diyerek araca binmeyi kabul etmemişti. Bakan Kurum, şehit babasıyla yaptığı o duygusal konuşmayı şöyle anlatmıştı: "Cenazemizi defnettikten sonra şehidimizin babası İbrahim amca iyice yoruldu, bitkin düştü. İbrahim amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun' dediğimde, 'Yok Bakanım, araba perişan olur. Bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem' dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi." dedi.

"DEVLETİMİZ VAR OLSUN"
Şehit babası İbrahim Özdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaşadığı diyaloğu şöyle anlattı: "Bakanımız defin sonrası araçla inelim dediğinde çamurlu ayakkabılarla araca binmek istemedim. Bakanımız 'Bir isteğin var mı İbrahim Amca' dediğinde o an köyün imam ihtiyacı ve mezarlığın yolu aklıma geldi. Evladım bu vatan için şehit oldu, şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bir gerçek var onu bilir onu söylerim devletimiz var olsun, bizim için önemli olan o. Köyümüzde asker çok. Çok sayıda askerimiz, rütbeli Türk Silahlı Kuvvetlerinde vatanı için mücadele eden gençlerimiz var. Allah onların, tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Duamız her zaman onlar için. Acılı günümüzde devletimiz yanımızda oldu"

Geride biri kız 6'sı erkek 7 çocuğu olduğunu belirten şehit babası İbrahim Özdemir, vatan için tüm evlatlarının canını feda etmeye hazır olduğunu söyledi. (Sabah)

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