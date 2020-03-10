Corona virüsü dünyayı sardı. Milyonlarca kişi karantinaya alındı.Türkiye'de ise tek vakaya dahi rastlanmadı.
Bütün komşularımıza Corona saldırdı. Virüs kapımıza dayandı. Sıkı önlemler salgına fırsat tanımadı. Şimdiye kadar 2 bin şüpheliye test yapıldı. Hepsi de sağlam çıktı. Karantinayla boğuşan dünya, Türkiye'ye hayran kaldı.
İtalya
Almanya
İran
Fransa
ÇİZMEYİ AŞTI
Coronavirüs, kabusun yeni adıydı! Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Bilim insanlarının Covid-19 dediği bu ölümcül virüs, şimdiye kadar 3 bin 825 kişiyi hayattan kopardı. Panik, Asya'dan sonra Avrupa ve ABD'ye de sıçradı!
Virüs, hızla yayıldığı İtalya'da 366 kişiyi hayattan kopardı. Hükümet, sıkı tedbirler aldı. Milano, Como ve Venedik dâhil olmak üzere 14 şehir karantinaya alındı. Tedbirlere uymayanların hapis cezasına çarptırılacağı açıklandı.
Düğün ve cenazeler askıya alındı. Sinemalar ve gece kulüpleri kapatıldı. Restoranlarda müşterilerin 1'er metre arayla oturtulması kararlaştırıldı. İtalya Genelkurmay Başkanı General Salvatore Farina'da virüse rastlandı.
AİLESİNİ GÖREMEYEN MAHKUMLAR İSYAN BAŞLATTI
Virüs nedeniyle hapishanelerdeki açık görüşler de iptal edildi. Bunun üzerine Napoli, Salerno ve Milano'daki mahkumların isyan başlattığı belirtildi. İsyanlarda 6 kişi hayatını kaybetti.
Ülkeler, Coronavirüs'e karşı sıkı tedbirler aldı. Okullar, toplu taşımalar ve hastaneler dezenfekte edilip ilaçlandı.
RONALDO SEYİRCİSİZ OYNADI
Virüs, nedeniyle önceki akşam oynanan Juventus ve İnter maçı, seyircisiz gerçekleşti.
Stadda Juventuslu futbolcu Ronaldo tezahüratları eksikti...
KORKU BÜYÜYOR
Komşu İran'da da Coronavirüs paniği vardı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye çıktı. Virüsten korunmak için sahte etil alkol tüketen 27 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger korkutan bir açıklamayı yaptı. "Gilan kentindeki Coronavirüs'ün bir kısmı, Covid-19'dan tamamen farklı. Tahminim bu ikinci virüs, ABD'nin İran'da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabilir" ifadelerini kullandı.
HEPSİ YALANMIŞ!
Coronavirüs'ten korunmak için şimdiye kadar pek çok tedbir açıklandı. Ancak bilim adamları, doğru bilinen yanlışları sıraladı:
Çamaşır suyu: Kanıt yok.
15 dakikada su içmek: Kanıt yok.
Dondurma yememek: Kanıt yok.
Sarımsak: İşe yaradığına kanıt yok.
MÜZELER İLAÇLANDI
Türkiye, dünyayı tehdit eden Coronavirüs'e karşı sıkı tedbirler aldı. Dün, Dolmabahçe Sarayı'nın bahçe ve iç kısımları ekipler tarafından ilaçlandı.
NOTLAR:
Virüs nedeniyle Fransa'da 19 kişi hayatını kaybetti.
Arnavutluk'ta iki kişide Coronavirüs'e rastlandı.
NATO'nun Brüksel'deki karargahında bir personel, virüse yakalandı.
Virüs tespit edilen kişi sayısı Slovenya'da 16, Macaristan'da 9, Slovakya'da 5, Kuzey Makedonya'da ise 4'e yükseldi.
Hindistan'da 3 yaşındaki çocuk Coronavirüs'e yakalandı.
NASA'da bir çalışanda Coronavirüs'e rastlandı.
Bütün komşularımıza Corona saldırdı. Virüs kapımıza dayandı. Sıkı önlemler salgına fırsat tanımadı. Şimdiye kadar 2 bin şüpheliye test yapıldı. Hepsi de sağlam çıktı. Karantinayla boğuşan dünya, Türkiye'ye hayran kaldı.
İtalya
Almanya
İran
Fransa
ÇİZMEYİ AŞTI
Coronavirüs, kabusun yeni adıydı! Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Bilim insanlarının Covid-19 dediği bu ölümcül virüs, şimdiye kadar 3 bin 825 kişiyi hayattan kopardı. Panik, Asya'dan sonra Avrupa ve ABD'ye de sıçradı!
Virüs, hızla yayıldığı İtalya'da 366 kişiyi hayattan kopardı. Hükümet, sıkı tedbirler aldı. Milano, Como ve Venedik dâhil olmak üzere 14 şehir karantinaya alındı. Tedbirlere uymayanların hapis cezasına çarptırılacağı açıklandı.
Düğün ve cenazeler askıya alındı. Sinemalar ve gece kulüpleri kapatıldı. Restoranlarda müşterilerin 1'er metre arayla oturtulması kararlaştırıldı. İtalya Genelkurmay Başkanı General Salvatore Farina'da virüse rastlandı.
AİLESİNİ GÖREMEYEN MAHKUMLAR İSYAN BAŞLATTI
Virüs nedeniyle hapishanelerdeki açık görüşler de iptal edildi. Bunun üzerine Napoli, Salerno ve Milano'daki mahkumların isyan başlattığı belirtildi. İsyanlarda 6 kişi hayatını kaybetti.
Ülkeler, Coronavirüs'e karşı sıkı tedbirler aldı. Okullar, toplu taşımalar ve hastaneler dezenfekte edilip ilaçlandı.
RONALDO SEYİRCİSİZ OYNADI
Virüs, nedeniyle önceki akşam oynanan Juventus ve İnter maçı, seyircisiz gerçekleşti.
Stadda Juventuslu futbolcu Ronaldo tezahüratları eksikti...
KORKU BÜYÜYOR
Komşu İran'da da Coronavirüs paniği vardı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye çıktı. Virüsten korunmak için sahte etil alkol tüketen 27 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger korkutan bir açıklamayı yaptı. "Gilan kentindeki Coronavirüs'ün bir kısmı, Covid-19'dan tamamen farklı. Tahminim bu ikinci virüs, ABD'nin İran'da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabilir" ifadelerini kullandı.
HEPSİ YALANMIŞ!
Coronavirüs'ten korunmak için şimdiye kadar pek çok tedbir açıklandı. Ancak bilim adamları, doğru bilinen yanlışları sıraladı:
Çamaşır suyu: Kanıt yok.
15 dakikada su içmek: Kanıt yok.
Dondurma yememek: Kanıt yok.
Sarımsak: İşe yaradığına kanıt yok.
MÜZELER İLAÇLANDI
Türkiye, dünyayı tehdit eden Coronavirüs'e karşı sıkı tedbirler aldı. Dün, Dolmabahçe Sarayı'nın bahçe ve iç kısımları ekipler tarafından ilaçlandı.
NOTLAR:
Virüs nedeniyle Fransa'da 19 kişi hayatını kaybetti.
Arnavutluk'ta iki kişide Coronavirüs'e rastlandı.
NATO'nun Brüksel'deki karargahında bir personel, virüse yakalandı.
Virüs tespit edilen kişi sayısı Slovenya'da 16, Macaristan'da 9, Slovakya'da 5, Kuzey Makedonya'da ise 4'e yükseldi.
Hindistan'da 3 yaşındaki çocuk Coronavirüs'e yakalandı.
NASA'da bir çalışanda Coronavirüs'e rastlandı.
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