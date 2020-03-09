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Son dakika: 'te sığınağındaki lere ilişkin belgelerle ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... 'te terör örgütü 'ya yönelik yürütülen operasyon esnasında tespit edilen sığınakta ele geçirilen yerel ve genel lere ilişkin belgeler, tapu senedi ve örgütsel dokümanla ilgili soruşturma açıldı.

  • Güncel
  • 09.03.2020 13:31
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 13:40
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PKK sığınağındaki belgelerle ilgili soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığınca 27 Şubat'ta Yukarıölek köyü kırsalında, terör örgütü 'ya yönelik gerçekleştirilen "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş Operasyonu"nda tespit edilen teröristlere ait sığınakta, lere ilişkin belgelerle bazı dokümanın bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Sığınakta 2014 yılı mart ayındaki yerel seçimlerle 2015 yılı haziran ayındaki genel seçimlere ait "milletvekilliği seçim sonuçları ve toplantı sonuçları tutanak özeti, oy döküm cetveli, arkasında bazı isimlerin yazılı olduğu seçim pusulası, seçim raporları ile örgütsel doküman, sıcak su torbası ve tapu senedi" bulunmuştu.



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