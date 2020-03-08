Bugünkü
Takvim

Koronavirüs kabusu sürüyor: 3 bin 497 kişiyi hayatını kaybetti

Coronavirüs, kabusu yedi kıtaya yayıldı. 3 bin 497 kişiyi hayattan kopardı. Komşu ’da tüm tedbirlere rağmen vaka sayısı arttı. ABD’de büyük korku yaşayan vatandaşlar market raflarını boşalttı. ise virüse karşı verdiği mücadeleyle takdir topladı

ABONE OL
Hepimizi 7 bitirdi
Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya ölüm saçtı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72'ye, vaka sayısı ise 80 bin 651'e çıktı. Dünya genelinde toplam can kaybının 3 bin 497 olduğu açıklandı. Dün, 'de Coronavirüs tedavisi görenlerin kaldığı otel yıkıldı. 70 kişi enkaz altında kaldı.

Türkiye, virüse karşı aldığı tedbirlerle tüm dünyaya örnek olmayı başardı. Aralarında Bulgaristan, Çin, İngiltere, ABD ve İtalya'nın bulunduğu 26 ülke virüsle mücadelede 'ye yardım çağrısı yaptı. Büyükelçilikleri aracılığıyla, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ortak çalışmak istediklerini vurguladı.



VİRÜS MODASI!
İtalya'da meydanlar ile birlikte dünyaca ünlü markaların mağazaları bile boş kaldı. Vitrinlerden şık elbiseler yerine maskeler sergilenmeye başladı. Ülkede dün 36 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 233'e yükseldi.

Virüs, Balkanlar'da da kendini gösterdi. Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'nın ardından Sırbistan'da da ilk vaka tespit edildi. Ülkede 43 yaşındaki İ.Ç. isimli bir vatandaşın tedavi altına alındığı belirtildi.



FATMA REHBER

CAN KAYBI ARTIYOR
İRAN'DA virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e çıktı. Milletvekili Fatma Rehber'in de hayatını kaybettiği açıklandı. İlk vakanın 19 Şubat'ta görüldüğü 'da 24 milletvekilinin de coronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.



SINIRLI STOK
ABD'de de panik vardı. Coronavirüs nedeniyle halk, tuvalet kağıdı stoğu yaptı. Sınırlı sayıdaki maskeleri almak için yarıştı.



SEYİRCİSİZ OYNAMAM
Basketbolcu LeBron James NBA'in maçların seyircisiz oynanması kararını eleştirdi. "Taraftarın olmadığı bir maçta oynamam" dedi.




FRANSA'DA DEFNEDİLECEK
'DA yaşayan Türk vatandaşı Halil Bıçkı (64) Perşembe günü Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bıçkı'nın Salı günü Fransa'da defnedileceği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Koronavirüs kabusu sürüyor: 3 bin 497 kişiyi hayatını kaybetti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri