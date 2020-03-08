Koronavirüs kabusu sürüyor: 3 bin 497 kişiyi hayatını kaybetti

Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya ölüm saçtı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72'ye, vaka sayısı ise 80 bin 651'e çıktı. Dünya genelinde toplam can kaybının 3 bin 497 olduğu açıklandı. Dün, Çin'de Coronavirüs tedavisi görenlerin kaldığı otel yıkıldı. 70 kişi enkaz altında kaldı.
Türkiye, virüse karşı aldığı tedbirlerle tüm dünyaya örnek olmayı başardı. Aralarında Bulgaristan, Çin, İngiltere, ABD ve İtalya'nın bulunduğu 26 ülke virüsle mücadelede Türkiye'ye yardım çağrısı yaptı. Büyükelçilikleri aracılığıyla, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ortak çalışmak istediklerini vurguladı.
VİRÜS MODASI!
İtalya'da meydanlar ile birlikte dünyaca ünlü markaların mağazaları bile boş kaldı. Vitrinlerden şık elbiseler yerine maskeler sergilenmeye başladı. Ülkede dün 36 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 233'e yükseldi.
Virüs, Balkanlar'da da kendini gösterdi. Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'nın ardından Sırbistan'da da ilk vaka tespit edildi. Ülkede 43 yaşındaki İ.Ç. isimli bir vatandaşın tedavi altına alındığı belirtildi.
FATMA REHBER
CAN KAYBI ARTIYOR
İRAN'DA virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e çıktı. Milletvekili Fatma Rehber'in de hayatını kaybettiği açıklandı. İlk vakanın 19 Şubat'ta görüldüğü İran'da 24 milletvekilinin de coronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
SINIRLI STOK
ABD'de de panik vardı. Coronavirüs nedeniyle halk, tuvalet kağıdı stoğu yaptı. Sınırlı sayıdaki maskeleri almak için yarıştı.
SEYİRCİSİZ OYNAMAM
Basketbolcu LeBron James NBA'in maçların seyircisiz oynanması kararını eleştirdi. "Taraftarın olmadığı bir maçta oynamam" dedi.
FRANSA'DA DEFNEDİLECEK
FRANSA'DA yaşayan Türk vatandaşı Halil Bıçkı (64) Perşembe günü Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bıçkı'nın Salı günü Fransa'da defnedileceği öğrenildi.
Türkiye, virüse karşı aldığı tedbirlerle tüm dünyaya örnek olmayı başardı. Aralarında Bulgaristan, Çin, İngiltere, ABD ve İtalya'nın bulunduğu 26 ülke virüsle mücadelede Türkiye'ye yardım çağrısı yaptı. Büyükelçilikleri aracılığıyla, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ortak çalışmak istediklerini vurguladı.
VİRÜS MODASI!
İtalya'da meydanlar ile birlikte dünyaca ünlü markaların mağazaları bile boş kaldı. Vitrinlerden şık elbiseler yerine maskeler sergilenmeye başladı. Ülkede dün 36 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 233'e yükseldi.
Virüs, Balkanlar'da da kendini gösterdi. Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'nın ardından Sırbistan'da da ilk vaka tespit edildi. Ülkede 43 yaşındaki İ.Ç. isimli bir vatandaşın tedavi altına alındığı belirtildi.
FATMA REHBER
CAN KAYBI ARTIYOR
İRAN'DA virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e çıktı. Milletvekili Fatma Rehber'in de hayatını kaybettiği açıklandı. İlk vakanın 19 Şubat'ta görüldüğü İran'da 24 milletvekilinin de coronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
SINIRLI STOK
ABD'de de panik vardı. Coronavirüs nedeniyle halk, tuvalet kağıdı stoğu yaptı. Sınırlı sayıdaki maskeleri almak için yarıştı.
SEYİRCİSİZ OYNAMAM
Basketbolcu LeBron James NBA'in maçların seyircisiz oynanması kararını eleştirdi. "Taraftarın olmadığı bir maçta oynamam" dedi.
FRANSA'DA DEFNEDİLECEK
FRANSA'DA yaşayan Türk vatandaşı Halil Bıçkı (64) Perşembe günü Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bıçkı'nın Salı günü Fransa'da defnedileceği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.