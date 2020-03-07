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'ndan gazisi 'ne sürprizi

, 'de rejim güçlerince gerçekleştirilen hain saldırıda gazi olan 'ne sürprizi yaptı. Görüntüleri eski Twitter hesabından paylaştı.

  • Güncel
  • 07.03.2020 16:38
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 17:01
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THY'den İdlib gazisine doğum günü sürprizi

, Suriye'nin kentinde, rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hava saldırısında bacağı ile kolundan yaralanıp, gazi olan Uzman Çavuş 'ne bir sürpriz yaparak uçakta nü kutladı.


"NE GÜZEL DÜŞÜNCE"
Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan eski , "Teşekkürler THY İdlib Gazimiz Yusuf Taha Hanözü'ne uçakta doğum günü süprizi yaptılar Ne güzel düşünce İnsanın yüreğine dokunmak emeğine teşekkür etmek ne güzel milletimize ait hasletler Tüketmeyelim çoğaltalım zor değil Kaptan Pilot ve uçuş ve yer ekibini tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

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