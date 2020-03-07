Af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? İkinci yargı paketi ve af yasasındaki son dakika gelişmeleri yüz binlerce kişiyi yakından takip ediliyor. Bu kapsamda ceza infaz düzenlemesi ve af yasası hakkında yapılan son açıklamalar yakından takip ediliyor. Uzun bir süredir üzerinde çalışan yasa ve düzenleme hakkındaki detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Peki, hangi suçlara af gelecek? İşte detaylar

AF YASASI VE CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON GELİŞMELER

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Bu yöntemler şöyle sıralanıyor:

EVDE İNFAZ

Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.