İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırında yaşanan insanlık suçuna dair açıklamalarda bulundu.



Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:



21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı ize söyleselerdi şaka yapıyorsunuz derdik ama bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı.

SINIRI GEÇEN GÖÇMEN SAYISI

Sınırı geçenlerin sayısı 143 bini aştı, bu daha başlangıç. Dün ittirmeye çalıştılar izin vermedik. Tıkama yöntemi ile önlerini kestik. Siz bundan sonra olacaklara bakın.