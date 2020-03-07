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Son dakika: 'dan flaş mülteci açıklaması

Son dakika haberi... , sınırında yaşanan insanlık suçuna dair açıklamalarda bulundu. , "Sınırı geçenlerin sayısı 143 bini aştı, bu daha başlangıç." dedi.

  • Güncel
  • 07.03.2020 11:27
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 12:01
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Bakan Soylu'dan flaş mülteci açıklaması

, sınırında yaşanan insanlık suçuna dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı ize söyleselerdi şaka yapıyorsunuz derdik ama bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı.

SINIRI GEÇEN GÖÇMEN SAYISI
Sınırı geçenlerin sayısı 143 bini aştı, bu daha başlangıç. Dün ittirmeye çalıştılar izin vermedik. Tıkama yöntemi ile önlerini kestik. Siz bundan sonra olacaklara bakın.

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