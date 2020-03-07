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sıfır noktasında

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı , Kara ve ile sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Akar ve komutanlar, daha sonra 'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. 'ne geçerek çalışmaları takip etti.

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