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'nün tetikçisi 'tan uydurmasyon anket!

'ye yakınlığıyla bilinen yayın organlarında yazılar yazan ve Türkiye karşıtı konferansların "vazgeçilmez" ismi olan , Twitter hesabından aslı olmayan bir anketi gerçekmiş gibi paylaşarak algı yaratma peşine düştü. Karakaş'a yalanlama anket firmasının sahibinden geldi.

  • Güncel
  • 07.03.2020 16:02
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 16:08
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FETÖ tetikçisinden uydurmasyon anket!
darbe girişiminin ardından ile görevinden alınan , Twitter hesabından bir anket paylaşarak oylarının yüzde 29'a düştüğü algısını yaratmak istedi.



Karakaş, söz konusu anketin araştırma şirketi KONDA'ya ait olduğunu ileri sürdü.





ŞİRKET SAHİBİ YALANLADI
Anket iddiasını Twitter hesabından yalanlayan Bekir Ağırdır, "Böyle bir anketimiz, bulgumuz, açıklamamız yoktur. KONDA her seçimden önceki Perşembe günü dışında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamakta, spekülatif ve manipülatif bilgi ve açıklamaların dışında durmaya çalışmaktadır. Saygıyla ilgilenenlerin bilgisine." ifadelerine yer verdi. Ağırdır'ın açıklaması sonrası yalanı ortaya çıkan Eser Karakaş, paylaşımını silmek zorunda kaldı.




KHK İLE ATILMIŞTI!
15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında 675 sayılı kararname ile binlerce kişi kamu görevlerinden çıkarıldı. İhraç edilen isimler arasında Prof. Dr. Eser Karakaş da vardı. Karakaş, İstanbul Üniversitesindeki görevlerinden atıldı.



CHP, HDP, FETÖ ve SP AYNI ÇATIDA
Almanya'nın başkenti Berlin'de "Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayış" adlı konferans düzenlenmiş, konferansa Ergun Babahan, , Ferhat Tunç, 'li Ali Şeker ve Cihangir İslam gibi isimlerin yanı sıra Eser Karakaş da katılmıştı.

FUAT AVNİ'NİN SİTESİNDE TETİKÇİLİK!
Teröristbaşı 'in sosyal medyadaki tetikçisi ile ilgili olarak detaylar ortaya çıkmış, Fuat Avni Twitter hesabını açan kişi olarak iddianamesine giren Said Sefa isimli FETÖ'cü hainin kurduğu haber sitesinde birçok FETÖ tetikçisi ismin köşe yazdığı belirlenmişti. Bu isimler arasında Ahmet Altan, Yavuz Baydar, Eser Karakaş ve Ergun Babahan da vardı.



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