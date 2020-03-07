15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile görevinden alınan Eser Karakaş , Twitter hesabından bir anket paylaşarak AK Parti oylarının yüzde 29'a düştüğü algısını yaratmak istedi.Karakaş, söz konusu anketin araştırma şirketi KONDA'ya ait olduğunu ileri sürdü.Anket iddiasını Twitter hesabından yalanlayan Bekir Ağırdır,ifadelerine yer verdi. Ağırdır'ın açıklaması sonrası yalanı ortaya çıkan Eser Karakaş, paylaşımını silmek zorunda kaldı.15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında 675 sayılı kararname ile binlerce kişi kamu görevlerinden çıkarıldı. İhraç edilen isimler arasında Prof. Dr. Eser Karakaş da vardı. Karakaş, İstanbul Üniversitesindeki görevlerinden atıldı.Almanya'nın başkenti Berlin'deadlı konferans düzenlenmiş, konferansa Ergun Babahan, Can Dündar , Ferhat Tunç, CHP 'li Ali Şeker ve Cihangir İslam gibi isimlerin yanı sıra Eser Karakaş da katılmıştı.

FUAT AVNİ'NİN SİTESİNDE TETİKÇİLİK!

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in sosyal medyadaki tetikçisi Fuat Avni ile ilgili olarak detaylar ortaya çıkmış, Fuat Avni Twitter hesabını açan kişi olarak FETÖ iddianamesine giren Said Sefa isimli FETÖ'cü hainin kurduğu haber sitesinde birçok FETÖ tetikçisi ismin köşe yazdığı belirlenmişti. Bu isimler arasında Ahmet Altan, Yavuz Baydar, Eser Karakaş ve Ergun Babahan da vardı.

