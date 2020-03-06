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: Hırvatistan uyruklu savaşçı edildi

haberi... 'nca Hırvatistan uyruklu savaşçının ülkesine edildiği açıklandı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 13:08
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 13:08
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Bakanlık açıkladı: Sınır dışı edildi

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Hırvatistan uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

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