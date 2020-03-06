İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Hırvatistan uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
İçişleri Bakanlığı: Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'nca Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiği açıklandı.
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