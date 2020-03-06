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’de bir yolcu gemisinde alarmı! Helikopterden test kiti attılar! Karaya çıkışlarına izin yok

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan , bir yolcu gemisinde daha görüldü. ’nin açıklarında demir atan lüks yolcu gemisinde koronavirüs alarmına geçildi. Bir kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken 3 bin 483 kişinin bulunduğu yolcu gemisine havadan test kitleri bırakıldı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 12:58
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 13:03
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Gelen son dakika haberine göre ABD'nin San Francisco açıklarında demir atan lüks gemiden bir kişinin Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin üzerine içerisinde 3 bin kişinin üzerinde yolcu olduğu bilinen gemi için alarma geçildi. Gemiye kovid-19 test kitleri helikopter ile havadan bırakılırken planlanmış yolculuğunu iptal eden Grand Princess gemisi San Francisco açıklarında demir attı. İşte gelen son dakika haberinin tüm detayları…

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