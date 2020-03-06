Gelen son dakika haberine göre ABD'nin San Francisco açıklarında demir atan lüks gemiden bir kişinin Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin üzerine içerisinde 3 bin kişinin üzerinde yolcu olduğu bilinen gemi için alarma geçildi. Gemiye kovid-19 test kitleri helikopter ile havadan bırakılırken planlanmış yolculuğunu iptal eden Grand Princess gemisi San Francisco açıklarında demir attı. İşte gelen son dakika haberinin tüm detayları…