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Son dakika: Başkan Erdoğan yurda döndü

Son dakika haberine göre, Başkan , Rusya'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı 'le Kremlin Sarayı'nda 2 buçuk saat baş başa görüşmüş, daha sonra iki liderin başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşme de 3 saatten fazla sürmüştü.

  • Güncel
  • 06.03.2020 00:14
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 00:19
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Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TC-TUR" saat 23.55'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve öteki ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da yurda döndü.

Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı 'le Kremlin Sarayı'nda 2 buçuk saat baş başa görüşmüş, daha sonra iki liderin başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşme de 3 saatten fazla sürmüştü.

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