Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar, Esed rejiminin sözde Kaplan Kuvvetleri komutanı General Süheyl Hasan'ı nokta atışıyla vurdu. Süheyl Hasan'ın ağır yaralandığı ve yoğun bakımda olduğu iddia edildi. Hasan, 4 gün önce "İstanbul düşer, Halep düşmez" ifadelerini kullanmıştı.
Esed’e bir darbe daha
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar, Esed rejiminin sözde Kaplan Kuvvetleri komutanı General Süheyl Hasan'ı nokta atışıyla vurdu. Süheyl Hasan'ın ağır yaralandığı ve yoğun bakımda olduğu iddia edildi. Hasan, 4 gün önce "İstanbul düşer, Halep düşmez" ifadelerini kullanmıştı.
- Güncel
- 05.03.2020
- Gazete
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