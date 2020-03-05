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’e bir darbe daha

'ne ait 'lar, rejiminin sözde komutanı General 'ı nokta atışıyla vurdu. Süheyl Hasan'ın ağır yaralandığı ve olduğu iddia edildi. Hasan, 4 gün önce " düşer, düşmez" ifadelerini kullanmıştı.

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